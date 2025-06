LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Nordhagen vince a Pinerolo Omrzel conquista la classifica generale

Benvenuti alla nostra sessione live dedicata al Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, dalla spettacolare tappa di Pinerolo, abbiamo assistito a emozioni autentiche e sorprese imprevedibili: Nordhagen in evidenza e Omrzel che conquista la vetta della classifica generale. Restate con noi per aggiornamenti continui e analisi dettagliate, perché il nostro viaggio nel cuore di questa corsa continua senza sosta. La passione per il ciclismo non si ferma qui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.30 15.16 Finisce qui la nostra diretta live testuale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 15.15 Questa invece la classifica finale del Giro NextGen 2025: 1?1 OMRZEL Jakob Bahrain Victorious Development Team 23:47:04 2?1 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 0:12 3 – NOVÁK Pavel MBH Bank Ballan CSB 0:35 4?1 NORDHAGEN Jørgen Team Visma Lease a Bike Development 6? 1:08 5?1 TURCONI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 6? 1:47 6?1 FINN Lorenzo Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 6? 2:41 7?1 PERICAS Adrià UAE Team Emirates Gen Z 8? 3:08 8 – VANHUFFEL Matteo Development Team Picnic PostNL 3:38 9 – SCALCO Matteo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4:41 10?1 THORNLEY Callum Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 5:03

