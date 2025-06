LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | l’ora della verità a Pinerolo

Benvenuti amici di OA Sport alla nostra diretta live dell’ultima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, una sfida emozionante tra Pinerolo e Pinerolo di 127 km. Dopo l’entusiasmante vittoria di Pavel Novak ieri, prepariamoci a vivere ogni istante di questa conclusione epica. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’ora della verità è arrivata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava ed ultima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, la Pinerolo-Pinerolo di 127 chilometri. La frazione di ieri, la Bra-Prato Nevoso, e è stata vinta da Pavel Novak. Il corridore ceco della MBH Bank Ballan CSB è arrivato da solo sul traguardo precedendo di 1’24’’ il norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) e di 1’29’’ lo spagnolo Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z). Quarto lo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team), bravo a guadagnare quindici secondi sull’australiano Luke Tuckwell ( Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) che ha salvato la maglia rosa per 11’’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’ora della verità a Pinerolo

