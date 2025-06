LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in quattro al comando

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro d'Italia NextGen 2025 e la cronaca della gara svizzera, con i protagonisti che corrono a tutta velocità. Quattro corridori sono in testa, pronti a dare spettacolo. Rimani aggiornato per non perdere nessun sorpasso e ogni emozione. Clicca qui per vivere l’azione in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.30 13:30 I corridori sono partiti a tutta: 54,1 kmh la velocità media della prima ora. 13:28 Al comando della corsa ci sono Federico Savino (Soudal-QuickStep), Maxime Decomble (Groupama-FDJ), Halvor Dolven (Wanty-Nippo-ReUz) e Davide Basso (SC Padovani Polo Cherry Bank). 13:25 In testa alla classifica generale c’è l’australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), secondo ad 11’’ dal leader lo sloveno Jakob Omrzel ( Bahrain Victorious Development Team), in terza posizione, staccato di 27’, c’è il ceco Pavel Novak (MBH Bank Ballan CSB). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in quattro al comando

