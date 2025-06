LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 40 km dalla fine

Vivi ogni attimo del Giro d’Italia NextGen 2025 con aggiornamenti in tempo reale! Oggi, a soli 40 km dalla vetta, il gruppo si mantiene compatto mentre la tensione cresce. L’intensità è alle stelle: chi sfiderà gli avversari in questa volata finale? Clicca qui per non perdere neanche un secondo di questa emozionante tappa e scoprire chi si aggiudicherà la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.30 14.10 Ancora un chilometro di salita 14.07 Bene anche Filippo Turconi. 14.07 Maglia rosa nelle prime posizioni. 14.05 Inizia la salita. 14.04 Frazionamento nel gruppo. Conduce la UAE. 14.03 Ritmo folle in gruppo. Si avvicina il primo strappo. 14.00 Ripresi i fuggitivi, 40 chilometri al termine. 13.59 Accorcia ancora il gruppo che ora vede i fuggitivi. 13.56 Iniziano i due giri finali del circuito. 13.53 Primo passaggio sulla linea del traguardo. 13.50 Il gruppo accelera e riduce a 35? il suo ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40 km dalla fine

