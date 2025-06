LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 20 corridori in testa si decide la classifica finale

L’evento più atteso del momento è qui: il Giro d’Italia Next Gen 2025 entra nella sua fase cruciale! Con 20 corridori in testa e una combattutissima battaglia per la classifica finale, ogni secondo conta. Segui in diretta le emozioni e gli aggiornamenti in tempo reale, mentre si decide il vincitore di questa tappa decisiva. Non perdere neanche un attimo: clicca qui per restare sempre aggiornato sulla corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.30 14.31 Inizia l’ultimo giro nel circuito. Si decide il Giro Next Gen 2025! 14.29 Passaggio ora sulla linea del traguardo. 14.25 Si affronta ora lo strappo di San Maurizio. 14.25 Finn è virtualmente leader della classifica scalatori. 14.22 Breve tratto pianeggiante. 14.19 30 chilometri al termine. 14.16 Nordaghen prende in testa la discesa. 14.15 Attacca Finn per conquistare il GPM. 14.12 Anche Lorenzo Finn nel gruppo di testa. 14.10 Ancora un chilometro di salita. 14.07 Bene anche Filippo Turconi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 20 corridori in testa, si decide la classifica finale

In questa notizia si parla di: giro - diretta - tappa - decide

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto sul Col de Joux! Tiberi ci crede, Pellizzari ci prova - Oggi il Giro d'Italia 2025 si infiamma sul Col de Joux, un momento cruciale che potrebbe rivelare i veri contendenti per la maglia rosa.

GIRO NEXT GEN. DA BRA SI SALE VERSO PRATO NEVOSO. LA TAPPA REGINA, QUI SI DECIDE LA CLASSIFICA Secondo e ultimo arrivo in salita di questo Giro Next Gen. L'ascesa finale misura 13.3 km con una pendenza media del 7.1%. Diretta dalle 13. Vai su Facebook

LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la cronoscalata decide la classifica; LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40 km dalla fine; Harper vince a Sestriere, ma il Giro è di Simon Yates! La resa di Del Toro e Carapaz.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Joao Almeida ha vinto la 7^ tappa, Vauquelin regge! Oggi 21 giugno - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica oggi sabato 21 giugno: orario, percorso e vincitore della 7^ tappa con arrivo in salita ad Emmetten. Lo riporta ilsussidiario.net

Giro della Svizzera tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv - La corsa elvetica si chiede con la cronoscalata a Stockhutte e Almeida va all’attacco della maglia gialla di Vauquelin. Da msn.com