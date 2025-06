LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Joao Almeida sbanca tappa e maglia gialla per il lusitano

Seguite con noi l’emozionante tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, dove Joao Almeida si afferma dominando il percorso e conquistando la maglia gialla! Un duello serrato e momenti di grande suspense ci aspettano fino all’ultimo chilometro. Cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni istante di questa entusiasmante giornata di ciclismo. La corsa è appena iniziata: restate con noi, il meglio deve ancora arrivare!

16.59 Nulla da fare per Kevin Vauquelin. Il transalpino arriva al traguardo in quarta posizione a 1'40" da Joao Almeida. 16.58 500 metri all'arrivo per Vauquelin. 16.57 Alaphilippe al traguardo è 39mo a quasi 4? dalla vetta. 16.55 ALMEIDA PRIMO! 27'33?78 per il lusitano, a meno di sorprese arriva il successo di tappa e la maglia gialla. 16.54 Almeida è a 500 metri dall'arrivo. 16.52 Oscar Onley è secondo a 47? da Gall al traguardo: il britannico dovrebbe scalzare Alaphilippe al terzo posto della generale.