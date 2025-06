LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | impegnati i big si decide la generale

Seguendo ogni battito di pedalata, l’attesa si fa palpabile per scoprire chi solleverà la maglia gialla alla fine di questa tappa cruciale del Giro di Svizzera 2025. I big si sfidano senza riserve, e ogni secondo può cambiare le sorti della generale. Resta con noi per vivere emozioni in tempo reale e scoprire chi sarà il protagonista di oggi. La corsa è appena iniziata, ma le sorprese sono già dietro l’angolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 13.20 16.48 Terzo O’Connor a 12? da Sweeny. 16.47 Vauquelin sta pedalando molto bene in questo momento: non è detto che il francese sia spacciato. 16.47 Sta per arrivare O’Connor al traguardo. 16.44 Van Wilder è quinto al traguardo a 24? dalla testa. 16.42 Si difende Vauquelin: all’intertempo il francese paga 21? da Almeida. La maglia gialla deve perdere meno di 12? per difendere la leadership in classifica. 16.39 Alaphilippe lontano all’intermedio, mentre Almeida va al comando con 1? di margine su Gall a metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: impegnati i big, si decide la generale

In questa notizia si parla di: diretta - giro - tappa - svizzera

LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Joao Almeida favorito per la classifica? - Benvenuti alla diretta della prima tappa del Giro di Svizzera 2025, l'evento che segna l'inizio di un emozionante percorso verso il Tour de France.

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Settima Tappa Vai su X

LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: segui con noi tutti gli aggiornamenti live Vai su Facebook

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Ottava Tappa; LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sigillo in volata di Almeida a Emmetten; Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Joao Almeida ha vinto la 7^ tappa, Vauquelin regge! Oggi 21 giugno.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 8^ tappa, cronoscalata! (oggi 22 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica oggi domenica 22 giugno: orario, percorso e vincitore della 8^ tappa, la cronoscalata decisiva. Lo riporta ilsussidiario.net

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Ottava Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Ottava Tappa del Giro di Svizzera 2025. Lo riporta msn.com