LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | finale non brillante per Fortunato attesa per i migliori

Segui in tempo reale l'azione emozionante della tappa di oggi al Giro di Svizzera 2025, con aggiornamenti e dettagli live fino all'arrivo dei migliori. La lotta intensa e le sorprese rendono questa corsa imperdibile, mentre i protagonisti si preparano a sfidarsi nel finale. Resta con noi per scoprire chi conquisterà la vittoria e vivrai l'atmosfera unica di questa tappa decisiva.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 13.20 15.57 Settimo Kepplinger all'arrivo. 15.55 Quinto l'azzurro al traguardo. Distacco complessivo di 50?: non un finale incisivo per l'emiliano. 15.53 Pochi minuti all'arrivo di Fortunato. 15.53 Secondo Andrew August al traguardo a 29? da Sweeny. 15.52 Partito Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-Hansgrohe). 15.50 Samitier arriva al traguardo ed è sesto a 1'37" da Swe 15.49 Secondo Neilson Powless (EF Education-Easy Post) all'intermedio: l'americano paga 18?. 15.47 Sesto al passaggio all'intermedio Tiesj Benoot (Team Visma Lease a Bike).