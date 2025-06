LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls WTA Berlino 2025 in DIRETTA | Wang porta la finale singolare al terzo le azzurre aspettano di entrare in campo!

Il torneo WTA di Berlino 2025 regala emozioni da brivido, con Wang che conduce al terzo set e le italiane pronte a scendere in campo. Live aggiornamenti e momenti decisivi si susseguono dallo Steffi Graf Stadium, mentre le azzurre attendono con trepidazione il loro turno. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa giornata ricca di suspense e passione tennistica.

13.53 Allo Steffi Graff Stadium la partita si allunga! Wang vince il secondo parziale con il risultato di 6-4 dopo aver giocato meglio nel corso di tutto il set: la finale del WTA 500 di Berlino tra la cinese e Vondrousova si deciderà al terzo, le azzurre dovranno aspettare. 13.10 Inizia l'attesa per il match delle nostre campionesse olimpiche, Errani e Paolini, che giocheranno la loro quarta finale stagionale al WTA 500 di Berlino contro la coppia MihalikovaNicholls. La sfida delle italiane inizierà dopo la finale tra Vondrousova e Wang, con il primo set che è stato appena vinto dalla tennista ceca per 7-6 (10).