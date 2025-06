LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls WTA Berlino 2025 in DIRETTA | Vondrousova vince al singolare manca poco per l’ingresso in campo delle azzurre!

Il torneo di Berlino 2025 si infiamma con emozionanti scontri in diretta, mentre Vondrousova conquista il suo terzo titolo al singolare. L'attenzione ora si sposta sulle azzurre Errani e Paolini, pronte a scendere in campo allo Steffi Graf Stadium per continuare questa avvincente giornata di tennis. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché l’azione non si ferma mai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 12.30 14.26 E alla fine vince Vondrousova! La tennista ceca ha battuto Wang con il risultato di 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) e vince il terzo titolo della sua carriera. Dopo la cerimonia con la classica premiazione, toccherĂ ad Errani e Paolini scendere in campo allo Steffi Graff Stadium! 13.53 Allo Steffi Graff Stadium la partita si allunga! Wang vince il secondo parziale con il risultato di 6-4 dopo aver giocato meglio nel corso di tutto il set: la finale del WTA 500 di Berlino tra la cinese e Vondrousova si deciderĂ al terzo, le azzurre dovranno aspettare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: Vondrousova vince al singolare, manca poco per l’ingresso in campo delle azzurre!

LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: Vondrousova vince il primo set, azzurre tra poco in campo! - L’emozione è alle stelle al WTA Berlino 2025, dove le nostre campionesse Errani e Paolini sono pronte a scrivere un’altra pagina di storia.

