LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls WTA Berlino 2025 in DIRETTA | le campionesse olimpiche inseguono un nuovo titolo

Benvenuti appassionati di tennis! Oggi, sui campi di Berlino, si accendono i riflettori sulla finale di doppio femminile del WTA 500, dove le campionesse olimpiche Errani e Paolini inseguono un nuovo trionfo. Sarà una sfida avvincente contro Mihalikova e Nicholls, un testa a testa che promette emozioni fino all’ultimo punto. Restate con noi per vivere in tempo reale questo spettacolo di talento e determinazione!

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti a tutti nella Diretta Live testuale della finale di doppio femminile del WTA 500 di Berlino, al quale parteciperà la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno il duo Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Le due campionesse olimpiche italiane, nonché prime teste di serie del torneo, scenderanno in campo in quella che è la terza finale di fila della loro incredibile stagione, dopo il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros, e la quarta dell’anno visto che il 15 febbraio hanno disputato la finale del WTA 500 di Doha. Errani e Paolini, che hanno raggiunto questa finale con la quattordicesima vittoria di fila, in realtà sono state favorite dal forfait di Paula Badosa che ha costretto al ritiro anticipato la coppia composta dalla tennista spagnola e da Ons Jabeur, che non hanno potuto disputare la semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inseguono un nuovo titolo

