LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls WTA Berlino 2025 in DIRETTA | le azzurre si preparano per scendere in campo!

Errani e Paolini, che hanno iniziato a giocare insieme nel 2023, da allora hanno vinto ben otto titoli ed oggi, si spera, potrebbero vincere addirittura il nono: una coppia incredibile che già in pochi anni è riuscita ad entrare nella storia del tennis italiano, anche grazie alla conquista dell'oro nelle ultime Olimpiadi di Parigi. 14.47 Segnaliamo, purtroppo, la sconfitta di Bolelli e Vavassori nella loro finale al'ATP 500 di Halle, con i tedeschi Krawietz e Puetz che hanno trionfato 2-0 (6-3, 7-6).

