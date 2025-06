LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls WTA Berlino 2025 in DIRETTA | giocatrici in campo per il riscaldamento!

Il torneo WTA di Berlino 2025 si sta riscaldando con le protagoniste pronte a scendere in campo. Le giocatrici, tra cui Errani, Paolini, Mihalikova e Nicholls, stanno effettuando il sorteggio e il riscaldamento, promettendo emozioni a non finire. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivi con noi ogni momento di questo entusiasmante evento!

15.00 Le giocatrici sono appena entrate in campo per effettuare il sorteggio e il riscaldamento. 14.59 Segnaliamo una vittoria molto importante per il tennis femminile italiano: dopo aver perso la finale nel WTA 250 di S-Hertogenbosh, Elisabetta Cocciaretto è riuscita a conquistare l'ingresso nel tabellone del WTA di Eastbourne battendo Suzan Lamens per 2-1 (4-6, 6-1, 7-6). L'olandese l'aveva battuta proprio in finale del torneo citato poc'anzi. 14.56 La avversarie delle azzurre contano sul grande servizio che hanno entrambi: per Paolini ed Errani servirà una grandissima prestazione in risposta per cercare di spingere fin da subito e portare velocemente a casa il nono trofeo della loro collaborazione e il quarto dell'anno.

