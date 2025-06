LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls 6-4 2-6 6-10 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | azzurre sconfitte in finale al match tie-break decisivo!

Dopo una finale emozionante al WTA Berlino 2025, le azzurre Errani e Paolini affrontano un momento di delusione, mentre Mihalikova e Nicholls festeggiano il meritato successo. La tensione si taglia con il coltello nel match tie-break decisivo, ma la lotta continua: ora, le nostre campionesse devono ritrovare coraggio e motivazione per tornare più forti di prima. L’obiettivo adesso sarà quello di riposarsi per poi...

16.49 Adesso tocca a Mihalikova e Nicholls ricevere i fiori e il braccialetto citato prima, con l'aggiunta di un bel trofeo che hanno appena alzato insieme. Per Paolini ed Errani, da quel che sembra dopo le rispettive parole dette durante la cerimonia, la sconfitta sarĂ dura da digerire. L'obiettivo adesso sarĂ quello di riposarsi per poi continuare a lavorare in vista di Wimbledon. 16.47 Errani: "Mihalikova e Nicholls avete fatto davvero un buon lavoro questa settimana, complimenti al vostro team.

LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inseguono un nuovo titolo - Benvenuti appassionati di tennis! Oggi, sui campi di Berlino, si accendono i riflettori sulla finale di doppio femminile del WTA 500, dove le campionesse olimpiche Errani e Paolini inseguono un nuovo trionfo.

?GIORNATA DI FINALI A BERLINO E HALLE? HALLE Ore 12:30 Bolelli-Vavassori vs Krawietz-Puetz BERLINO Ore 13:30 Errani-Paolini Vs Mihalikova-Nicholls FORZA RAGAZZI Berlino:diretta in chiaro su SuperTennis sul can Vai su Facebook

