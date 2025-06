LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls 6-4 2-5 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | avversarie ad un game dal match tie-break!

Nel cuore di Berlino, il torneo WTA 2025 si infiamma: Errani, Paolini, Mihalikova e Nicholls sono ad un game dal match tie-break. La tensione cresce con ogni scambio, mentre le azzurre cercano di mantenere la freddezza contro avversarie agguerrite. Restate aggiornati per vivere in diretta ogni emozione di questa sfida palpitante, dove ogni punto può cambiare le sorti del match. Non perdere neanche un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 12.30 Seconda palla. 15-40 Sbaglia Paolini con lo smash: tre set point per le avversarie. 15-30 Risposta vincente sulla prima palla di Errani: Mihalikova trova il punto. 15-15 Errani chiama il challenge per una palla dubbia ma ha torto: punto avversario. 15-0 Partono bene le azzurre con Paolini che chiude il punto con la volée a rete vincente! Errani torna al servizio per allungare il secondo set. 2-5 ARRIVA IL BREAK!! Accorciano le distanze le azzurre che recuperano uno dei due turni di servizio persi nel corso del set: Errani e Paolini non hanno intenzione di rendere facile la vita alle due avversarie! 30-40 Brava Paolini in risposta con Errani che chiude il punto con la volée vincente! Due palle break per le azzurre! Seconda palla, attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls 6-4 2-5, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: avversarie ad un game dal match tie-break!

LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inseguono un nuovo titolo - Benvenuti appassionati di tennis! Oggi, sui campi di Berlino, si accendono i riflettori sulla finale di doppio femminile del WTA 500, dove le campionesse olimpiche Errani e Paolini inseguono un nuovo trionfo.

