LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls 6-4 1-4 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | azzurre costrette ad inseguire nel secondo set!

Segui con noi in tempo reale le emozioni del match WTA Berlino 2025 tra Errani, Paolini, Mihalikova e Nicholls. Le azzurre sono costrette a inseguire nel secondo set, ma ogni punto è una battaglia. Rimanete aggiornati cliccando qui e non perdere nemmeno un colpo di questa sfida avvincente!

15-30 Nicholls dimezza lo svantaggio con una grande prima vincente. 0-30 Esce la volée di dritto di Nicholls! Occasione per le azzurre per rientrare nel set! 0-15 Doppio fallo per Nicholls! Seconda palla. Nicholls serve per il set. 1-5 Niente da fare: Nicholls è una furia e trova la risposta vincente, altro break per le avversarie di Errani e Paolini. 15-40 Arrivano altre tre palle break con l'errore di Paolini al servizio. 15-30 Nicholls chiude un punto incredibile con la volée vincente a rete! La britannica è cresciuta tantissimo e sta trascinando la compagna.