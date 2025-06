LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls 4-3 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | primo break del match per le campionesse olimpiche!

Segui live il emozionante match tra Errani, Paolini, Mihalikova e Nicholls al WTA Berlino 2025: un avvincente scontro tra campionesse olimpiche e promesse del tennis internazionale. Le emozioni sono alle stelle e ogni punto potrebbe fare la differenza: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere da vicino questa straordinaria giornata di sport!

Seconda palla, sul primo break point. 0-40 CHE ERRORE DI NICHOLLS! La britannica manda fuori uno smash semplicissimo! 0-30 Regalo di Mihalikova che butta a rete lo schiaffo al volo! 0-15 Primo doppio fallo per Mihalikova! Seconda palla. Mihalikova serve per il vantaggio. 4-4 Arriva il contro break immediato dopo un game al servizio non brillante di Errani. Seconda palla, attenzione. 15-40 Doppio fallo da sinistra per Errani, arrivano le prime palle break per Mihalikova e Nicholls. Seconda palla.