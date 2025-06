LIVE Errani Paolini-Mihalikova Nicholls 1-2 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | regna l’equilibrio nei primi game del match!

Il torneo WTA di Berlino 2025 entra nel vivo, regalando emozioni e colpi da applausi. La sfida tra Errani, Paolini, Mihalikova e Nicholls si fa sempre più avvincente, con scambi intensi e momenti di pura spettacolarità. La tensione si sente nei primi game, mentre le giocatrici lottano per ottenere il vantaggio. Resta con noi per vivere in diretta questa battaglia all’ultimo punto, dove ogni tocco può cambiare il corso del match.

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-KRAWIETZPUETZ DALLE 12.30 40-15 La difesa di Paolini non può nulla sullo smash di Nicholls. Seconda. 40-0 Spettacolare scambio di Errani che prima mette in difficoltà Nicholls con il lob e poi chiude il punto con un dritto lungolinea! Seconda palla per Errani. 30-0 Nicholls sciupa il punto mandando a rete una volée facile! 15-0 Paolini chiude il punto con lo smash vincente! Errani chiude il primo giro al servizio. 2-1 Mihalikova chiude il game con la volée a rete. 40-30 Paolini fortunata! La risposta tocca il nastro e finisce in campo: per Mihalikova era impossibile intervenire! 40-15 Grande risposta di rovescio sulla seconda per Errani! Nicholls ci arriva male.

LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inseguono un nuovo titolo - Benvenuti appassionati di tennis! Oggi, sui campi di Berlino, si accendono i riflettori sulla finale di doppio femminile del WTA 500, dove le campionesse olimpiche Errani e Paolini inseguono un nuovo trionfo.

?GIORNATA DI FINALI A BERLINO E HALLE? HALLE Ore 12:30 Bolelli-Vavassori vs Krawietz-Puetz BERLINO Ore 13:30 Errani-Paolini Vs Mihalikova-Nicholls FORZA RAGAZZI Berlino:diretta in chiaro su SuperTennis sul can Vai su Facebook

