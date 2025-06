LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz ATP Halle 2025 in DIRETTA | va in scena la rivincita della finale 2024!

Benvenuti alla grande sfida di tennis a Halle 2025, dove si rinnova la battaglia tra i protagonisti della finale 2024. Oggi, live, seguiremo ogni scambio e momento cruciale di questa emozionante rivincita tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz, promettendo azione, adrenalina e sorprese. Restate con noi per vivere l’attesa, il successo e le emozioni di un torneo che scrive nuove pagine di storia tennistica italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MIHALIKOVANICHOLLS (2° MATCH DALLE 12.00) 12:10 Ci siamo, 20? e si gioca la finale di doppio maschile da HALLE. Coinvolta la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a Kevin Krawietz e Tim Puetz. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di doppio maschile dell'ATP 500 di HALLE (GER) che vede coinvolta la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a Kevin Krawietz e Tim Puetz. Gli azzurri vogliono conquistare il quarto titolo della stagione, dopo il 250 di Auckland e i 500 di Doha e Amburgo.

