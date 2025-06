LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz ATP Halle 2025 in DIRETTA | gli azzurri a caccia del trofeo nella rivincita della finale del 2024!

Benvenuti alla emozionante finale di doppio maschile dell’ATP Halle 2025, dove gli azzurri Bolelli e Vavassori sono pronti a scrivere un altro capitolo di successo. Dopo aver dominato in stagione, i nostri campioni affrontano Krawietz e Puetz con la voglia di rivincita e di conquistare il trofeo tanto desiderato. Seguiteci in diretta per vivere ogni momento di questa sfida imperdibile e scoprire se gli italiani riusciranno a bissare i trionfi passati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di doppio maschile dell’ATP 500 di HALLE (GER) che vede coinvolta la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a Kevin Krawietz e Tim Puetz. Gli azzurri vogliono conquistare il quarto titolo della stagione, dopo il 250 di Auckland e i 500 di Doha e Amburgo. La stagione si era aperta nel migliore dei modi, con la finale del primo Slam della stagione, è tuttavia proseguita bene con belle prestazioni qua e la. La sconfitta però contro BondioliCaniato a Roma, anche se accoppiata al titolo di Amburgo pochi giorni dopo, ha lasciato scorie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Halle 2025 in DIRETTA: gli azzurri a caccia del trofeo nella rivincita della finale del 2024!

In questa notizia si parla di: diretta - bolelli - vavassori - krawietz

LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: primo set per Krawietz e Puetz! Tra poco tocca agli azzurri - Se sei appassionato di tennis, non puoi perdere gli emozionanti incontri in corso a Halle 2025! Mentre le prime teste di serie spingono per la vittoria, l’attesa cresce per vedere Bolelli e Vavassori scendere in campo.

LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: vincono Krawietz e Puetz! Tra poco tocca agli azzurri - Resta aggiornato in tempo reale sui protagonisti dell’ATP Halle 2025! Dopo le vittorie di Krawietz e Püetz, è il momento degli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pronti a scendere in campo per regalare emozioni.

LIVE! Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, seconda partita alle Nitto Atp Finals. Diretta e aggiornamenti in tempo reale; Bolelli/Vavassori ko con Krawietz/Puetz: rivivi la diretta delle Atp Finals a Torino; Simone Bolelli - Andrea Vavassori oggi: quando giocano alle Finals 2024, h2h con Krawietz - Puetz, orario e dove vedere la partita in diretta e streaming | Tennis ATP.

Bolelli/Vavassori ko con Krawietz/Puetz: rivivi la diretta delle Atp Finals a Torino - Nella classifica del gruppo Bob Bryan la coppia Krawietz/Puetz è in testa con 2 vittorie (4 set vinti e nessuno perso), seguita da Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic con una vittoria e una ... Secondo corrieredellosport.it

Dove vedere Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz in tv oggi: orario ATP Finals 2024, canale, streaming - Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si qualificheranno alle semifinali se batteranno i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz ... Riporta oasport.it