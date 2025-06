LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz ATP Halle 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MIHALIKOVANICHOLLS (2° MATCH DALLE 12.00) Giocatori in campo! 12:26 Auger AliassimeShapovalov sconfitti in semifinale, prima la vittoria su LammonsWithrow in quarti e l’esordio vincente contro MeloZverev. 12:23 L’anno scorso fu tiratissima: 7-6, 7-6 per gli azzurri che vinsero il primo titolo su erba assieme. 12:16 Gli azzurri hanno giocato un Roland Garros molto deludente, perso in ottavi di finale da EbdenPeers, sicuramente una sorpresa la loro eliminazione precoce. Prima, avevano vinto il 500 di Amburgo. Quest’anno sono 3 i titoli, ma nessuno oltre questa categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Halle 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

