LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz ATP Halle 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti!

Resta aggiornato in tempo reale sui più emozionanti incontri di tennis al ATP Halle 2025. Dalle sfide tra live bollelli, vavassori, krawietz, puetz e altri campioni, ogni secondo conta. Segui la nostra diretta per scoprire i risultati e le emozioni di questo grande evento: il tennis italiano e internazionale sono in prima linea! Non perdere neanche un punto, clicca qui e vivi l’azione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MIHALIKOVANICHOLLS (2° MATCH DALLE 12.00) 12.23 L’anno scorso fu tiratissima: 7-6, 7-6 per gli azzurri che vinsero il primo titolo su erba assieme. 12:16 Gli azzurri hanno giocato un Roland Garros molto deludente, perso in ottavi di finale da EbdenPeers, sicuramente una sorpresa la loro eliminazione precoce. Prima, avevano vinto il 500 di Amburgo. Quest’anno sono 3 i titoli, ma nessuno oltre questa categoria. 12:10 Ci siamo, 20? e si gioca la finale di doppio maschile da HALLE. Coinvolta la coppia azzurra formata da Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a Kevin Krawietz e Tim Puetz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Halle 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!

In questa notizia si parla di: diretta - bolelli - vavassori - krawietz

