LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz 3-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | gli azzurri hanno avuto la chance di tornare nel 1° set

Il match di doppio tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz si infiamma sotto il sole di Halle, con gli azzurri pronti a risalire. La tensione cresce, i punti si susseguono in un crescendo emozionante.

30-15 Che risposta di rovescio di Puetz. 30-0 Ancora bene con la prima Simone. 15-0 Servizio vincente di Bolelli. BOLELLIVAVASSORI-KrawietzPuetz 3-6! Si allunga ed esce la risposta bloccata di Bolelli, si conclude un primo parziale dominato dai tedeschi. 40-40 Non trova la risposta alla prima Wave. Punto decisivo, vale il set. 30-40 Super risposta, la seconda di fila questa di rovescio di Bolelli! Palle break, un miraggio: sono due! 30-30 Servizio al corpo e comoda chiusura Krawietz. 15-30 Gran risposta di Bolelli, stecca Puetz!!! 15-15 Blocca sulla riga la risposta Vavassori, poi il vincente di dritto steccato di Puetz.

