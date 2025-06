LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz 3-6 6-7 ATP Halle 2025 in DIRETTA | ribaltato l’esito della finale 2024

La suspense regna sovrana al ATP Halle 2025! La finale di doppio maschile ha regalato emozioni intense, con Krawietz e Puetz che si sono imposti sulla coppia Bolelli e Vavassori in un match mozzafiato. La battaglia, ricca di colpi spettacolari e rovesciamenti di fronte, si conclude con un intervento decisivo a rete. Resta con noi per scoprire ogni dettaglio di questa sfida epica e aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:16 KrawietzPuetz b. BolelliVavassori 6-3, 7-6(4)! Si chiude con l’intervento a rete di Krawietz la finale di doppio maschile di HALLE 2025! 4-6 Era stata pazzesca la difesa di Wave, poi però Puetz ha tirato un tracciante in cross che vale due palle match. 4-5 Prima slice a segno. Serve per il match Krawietz. 3-5 Ancora Simone bersagliato dalle parate di Krawietz, poi alza e allora Puetz può chiudere per il mini-break che forse la decide. 3-4 Aveva fatto un miracolo con la risposta in chop sulla riga Bolelli, poi ha sbagliato un comodo dritto in palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz 3-6, 6-7, ATP Halle 2025 in DIRETTA: ribaltato l’esito della finale 2024

