LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz 3-6 6-62-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | tie-break nel 2° set

Segui in diretta l'emozionante match tra Bolelli e Vavassori contro Krawietz e Puetz all'ATP Halle 2025. I colpi si susseguono con intensità, il punteggio è serrato e il tie-break promette spettacolo. Resta aggiornato su ogni scambio, ogni punto decisivo e ogni emozione che trasforma questo incontro in un vero e proprio spettacolo di tennis. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Servizio al centro vincente: siamo davanti! 2-2 Prima e smash Vavassori! 1-2 Sbaglia stavolta il dritto di volo Puetz! Torniamo pari! 0-2 Servizio e poderoso schiaffo al volo di Puetz. 0-1 Doppio fallo (6° di coppia). Arriva subito il mini-break germanico. 6-6 TIE-BREAK! 40-30 Fa muro a rete Puetz e para in modo vincente la risposta di Bolelli. 30-30 Sbaglia di volo Krawietz! Attenzione! 30-15 Slice a segno Krawietz. 15-15 Non risponde ancora di rovescio Vavassori. 0-15 Gran risposta di Bolelli, partiamo bene anche in questo gioco! 6-5 Restiamo avanti tenendo la battuta a zero! 40-0 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz 3-6, 6-6(2-2), ATP Halle 2025 in DIRETTA: tie-break nel 2° set

In questa notizia si parla di: break - puetz - vavassori - diretta

LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz 2-5, ATP Halle 2025 in DIRETTA: arriva il break dei tedeschi nel 1° set - Il match tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz si infiamma a Halle 2025, con i tedeschi che strappano un decisivo break nel settimo gioco.

LIVE! Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, seconda partita alle Nitto Atp Finals. Diretta e aggiornamenti in tempo reale; Bolelli-Vavassori alle Atp Finals, sconfitta contro Krawietz-Puetz nel doppio; Simone Bolelli - Andrea Vavassori oggi: quando giocano alle Finals 2024, h2h con Krawietz - Puetz, orario e dove vedere la partita in diretta e streaming | Tennis ATP.

Halle, finale doppio con Bolelli-Vavassori. A Berlino Errani e Paolini a caccia del titolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Halle, finale doppio con Bolelli- Secondo tg24.sky.it

Bolelli/Vavassori ko con Krawietz/Puetz: rivivi la diretta delle Atp Finals a Torino - Nella classifica del gruppo Bob Bryan la coppia Krawietz/Puetz è in testa con 2 vittorie (4 set vinti e nessuno perso), seguita da Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic con una vittoria e una ... Da corrieredellosport.it