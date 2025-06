LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz 3-6 2-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | servono prima gli azzurri nel 2° set

Immergiti nel teso match di ATP Halle 2025 tra Bolelli, Vavassori, Krawietz e Puetz, un duello ricco di emozioni e colpi spettacolari. Con aggiornamenti in tempo reale, scopri chi si aggiudica il primo set e quale squadra domina sul campo. Non perdere neanche un punto: clicca qui per seguire la diretta live e vivere ogni attimo di questa sfida appassionante!

15-15 Malamente out lo smash di Krawietz dopo l'ottimo kick. 15-0 Servizio a segno anche per Krawietz. 2-1 Primo gioco a zero per noi! 40-0 Chiude a rete il pinerolese. 30-0 Due prime, due punti. 15-0 Servizio vincente di Bolelli. 1-1 A trenta Puetz. 40-30 La risposta di Bolelli! 40-15 Non riesce a trovare la chiave in risposta da sinistra Vavassori. 30-15 Chiude con lo smash Krawietz. 15-15 Servizio e chiusura al volo Puetz. 0-15 Doppio fallo (1°) di Puetz e della coppia. 1-0 Partiamo bene nel 2° set e possiamo far iniziare una nuova partita. 40-15 Ottima guardia di Vavassori in chiusura a rete! 30-15 Che risposta di rovescio di Puetz.

