LIVE Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz 2-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | arriva il break dei tedeschi nel 1° set

Il match tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz si infiamma a Halle 2025, con i tedeschi che strappano un decisivo break nel settimo gioco. La tensione sale, ma il pubblico resta incollato al filo del vivo entusiasmo: cosa accadrà nel prosieguo di questa battaglia? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e seguire ogni emozione passo dopo passo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 A zero KrawietzPuetz. 40-0 Si allunga ed esce il recupero in lob di Simone. 30-0 Servizio in kick e chiusura di Puetz. 15-0 Servizio vincente Krawietz. 2-4 Alla prima opportunità nel game, arriva il break con la risposta vincente di rovescio di Tim Puetz. Seconda 15-40 La risposta di Krawietz è profonda, Puetz ha modo di fare malissimo con il dritto. Poi lo smash a dare 3 palle break ai tedeschi. 15-30 Entra a rete quel diavolo di Krawietz e fa punto. Terzo 15-30 su altrettanti turni di battuta. 15-15 Rimedia l’emiliano con la prima vincente! 0-15 Ancora un doppio fallo, di Bolelli: è già il terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz 2-5, ATP Halle 2025 in DIRETTA: arriva il break dei tedeschi nel 1° set

In questa notizia si parla di: puetz - krawietz - diretta - arriva

LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: primo set per Krawietz e Puetz! Tra poco tocca agli azzurri - Se sei appassionato di tennis, non puoi perdere gli emozionanti incontri in corso a Halle 2025! Mentre le prime teste di serie spingono per la vittoria, l’attesa cresce per vedere Bolelli e Vavassori scendere in campo.

?GIORNATA DI FINALI A BERLINO E HALLE? HALLE Ore 12:30 Bolelli-Vavassori vs Krawietz-Puetz BERLINO Ore 13:30 Errani-Paolini Vs Mihalikova-Nicholls FORZA RAGAZZI Berlino:diretta in chiaro su SuperTennis sul can Vai su Facebook

krawietz - Search Vai su X

Simone Bolelli - Andrea Vavassori oggi: quando giocano alle Finals 2024, h2h con Krawietz - Puetz, orario e dove vedere la partita in diretta e streaming | Tennis ATP; LIVE! Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, seconda partita alle Nitto Atp Finals. Diretta e aggiornamenti in tempo reale; Sebastian Baez - Alexandre Muller vs Kevin Krawietz - Tim Puetz Doppio Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2025.

Bolelli/Vavassori ko con Krawietz/Puetz: rivivi la diretta delle Atp Finals a Torino - La coppia azzurra, reduce dal bel successo su Bopanna/Ebden, è finita però al tappeto contro i tedeschi Krawietz e Puetz, che si sono imposti con il punteggio di 7- Come scrive corrieredellosport.it

Atp Finals: Krawietz/Puetz trionfano nel doppio - In finale hanno sconfitto la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate ... Scrive ansa.it