LIVE Alle 20.30 Salernitana-Sampdoria | Simy-Tongya per il ribaltone ospiti con Coda

Stasera all'Arechi, la Salernitana si gioca il tutto per tutto contro la Sampdoria, con Simy e Tongya pronti a scatenarsi per ribaltare il risultato dell’andata. Dopo lo 0-2 subito in trasferta, i campani hanno bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto per mantenere vive le speranze di salvezza. Un match emozionante che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo istante!

ONCES #SerieB SAMPDORIA: Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Sibilli, Coda. SALERNITANA: Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Caligara, Tongya; Simy. Vai su X

Bellissimo gesto a fine partita tra Sampdoria e Salernitana, alcuni giocatori delle due squadre vanno ad abbracciare il direttore di gara Aureliano, per il direttore di gara e’ stata l’ultima direzione della sua carriera… Vai su Facebook

