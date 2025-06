Lite tra ragazzi Spunta un coltello Sedicenne ferito

Ancora violenza tra giovani nel Bresciano: un litigio si trasforma in un episodio inquietante di accoltellamento nel cuore del borgo storico di Rovato. Quattro ragazzi, tra cui tre minorenni, sono stati denunciati per rissa, porto abusivo di armi e lesioni. Un episodio che riaccende i riflettori sulla crescente escalation di violenza tra adolescenti e l’urgenza di interventi efficaci. La tranquilla serata si conclude con un giovane sedicenne ferito gravemente, lasciando la comunità sconvolta.

Ancora un accoltellamento tra giovani nel Bresciano. Questa volta l'aggressione è avvenuta nel cuore del borgo storico rovatese, dove due ragazzi – giunti lì con gruppi diversi – hanno litigato e all'improvviso è apparso un coltello con cui uno dei contendenti è stato ferito. Quattro ragazzi di cui tre minorenni sono stati denunciati per rissa, porto abusivo di armi, lesioni personali. Il fatto è accaduto a Rovato nella serata di venerdì, attorno alle 23 all'inizio degli spalti della cittĂ , in piazza Palestro, di fronte a un locale particolarmente amato dai giovani: una zona che dista una cinquantina di metri dal municipio e da Piazza Vantini: il salotto del centro franciacortino.

