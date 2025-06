Lite Allan-Kvaratskhelia al Mondiale per Club | Non ha avuto rispetto

Allan e Kvaratskhelia, due stelle del Napoli provenienti da epoche diverse, si sono trovati faccia a faccia in un confronto acceso che ha acceso il dibattito tra tifosi e appassionati. La sorprendente vittoria del Botafogo, campione della Copa Libertadores, contro i favoriti europei ha dimostrato ancora una volta quanto il calcio possa riservare emozioni imprevedibili. Undici leoni in campo che hanno...

Allan e Kvaratskhelia, protagonisti di stagioni diverse ma indimenticabili a Napoli, si sono affrontati a muso duro in un confronto che ha fatto discutere. Il successo dei brasiliani sui campioni d'Europa è stata una delle sorprese più clamorose della competizione. Il Botafogo, vincitore dell'ultima Copa Libertadores, ha saputo resistere agli assalti della squadra di Luis Enrique con carattere e determinazione. Undici leoni in campo che hanno combattuto su ogni pallone, creando enormi difficoltà al PSG. Lo scontro tra Allan e Kvaratskhelia fa discutere. Nel finale di partita, con il PSG disperatamente a caccia del gol del pareggio, è scoppiato l'episodio che ha catturato l'attenzione di tutti.

Mondiale per Club, PSG-Atletico Madrid LIVE. Le formazioni ufficiali: ci sono Kvaratskhelia e Griezmann, out Dembelé - Il Mondiale per Club è appena iniziato, ma già si preannuncia un grande scontro nel Gruppo B tra PSG e Atlético Madrid, due giganti pronti a sfidarsi sul campo.

Botafogo–PSG, lite Allan-Kvara: "Il problema sei tu". Volano parole grosse – IL VIDEO

