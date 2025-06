Lite a bordo pista al Mugello Morbidelli lo butta giù Vinales s' infuria | Sei pazzo!

Nell’emozionante cornice del Mugello, la tensione tra Morbidelli e Vinales esplode in un contatto a bordo pista: Morbidelli tampona lo spagnolo, scatenando un mare di urla e rabbia. Tra scuse e chiarimenti nei box, i due piloti trovano infine un punto d’accordo, dimostrando che anche nelle sfide più accese, il rispetto resta la vera vittoria. Un episodio che ricorda come la passione possa accendere le emozioni, ma anche riaccendere la calma.

Il pilota della VR46 tampona in curva lo spagnolo della Tech3, che gli urla di tutto. Poi le scuse dell'italiano e la pace nei box. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lite a bordo pista al Mugello. Morbidelli lo butta giù, Vinales s'infuria: "Sei pazzo!"

