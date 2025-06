L’Italia U21 sfiora l'impresa ma esce dagli Europei | 3-2 per la Germania al 117’ Gli azzurrini chiudono in 9 tra le polemiche

Un’emozionante sfida tra Italia U21 e Germania si conclude con un combattuto 3-2 ai supplementari, lasciando gli azzurrini tra polemiche e rimpianti. Una partita intensa, ricca di colpi di scena e passione, che ha dimostrato il valore del nostro movimento giovanile. Nonostante la sconfitta, i giovani talenti italiani hanno mostrato cuore e determinazione, aprendo una nuova pagina per il futuro del calcio italiano.

Germania U21-Italia U21, quarti di finale degli Europei Germania-Italia 3-2 MARCATORI - Koleosho (I), Woltemade (G), Weiper (G), Ambrosino (I),. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Italia U21 eroica ma fuori: 3-2 Germania al 117'; FINALE Germania-Italia U21 3-2: Rohl di destro al 117' beffa gli Azzurrini in 9, siamo fuori; Luca Rambaldi sfiora il podio agli Europei di canottaggio a Plovdiv.

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Si legge su sport.virgilio.it

L’Italia è fuori dagli Europei U21, con la Germania non basta l’orgoglio: ai supplementari è festa tedesca - Italia Under 21 eliminata dagli Europei di categoria: gli Azzurrini sconfitti ai supplementari dalla Germania per 3- Secondo fanpage.it