L’Italia si prepara a dire addio agli scontrini di carta | cosa prevede il piano in tre fasi del governo e quando scattano le nuove regole

L’Italia si appresta a fare un passo importante verso la lotta allo spreco e la digitalizzazione dei pagamenti, con l’obiettivo di eliminare quasi del tutto gli scontrini cartacei. Il piano in tre fasi del governo Meloni promette di rivoluzionare il modo di fare acquisti, introducendo progressivamente ricevute digitali più sostenibili ed efficienti. Ma quali sono i dettagli di questa innovativa trasformazione?

Nel giro di pochi anni, in Italia potrebbero scomparire (o quasi) gli scontrini cartacei. Lo prevede una risoluzione presentata da Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera e che ha come primo firmatario il deputato Saverio Congedo. Il documento, approvato nei giorni scorsi, impegna il governo Meloni a definire un percorso normativo per sostituire progressivamente gli scontrini su carta termica con ricevute digitali. Una soluzione, si legge nel documento, che punta a coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente. Le 3 fasi del piano del governo. Il piano contenuto nella risoluzione, e descritto in un articolo del Messaggero, prevede un calendario a tappe, probabilmente anche per aggirare l’iniziale contrarietà dei piccoli commercianti. 🔗 Leggi su Open.online