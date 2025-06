L'Italia è fuori dagli Europei U21 con la Germania non basta l'orgoglio | ai supplementari è festa tedesca

Una notte amara per l’Italia Under 21: dopo un combattuto incontro, i nostri giovani azzurri vengono eliminati ai supplementari dalla Germania, in una partita che resterà nella memoria per emozioni e tensione. Nonostante la forza e il cuore dimostrati, il sogno europeo si spegne al termine di un match intenso, tra gioie e delusioni. Ora, più che mai, è tempo di riflettere e ripartire. Continua a leggere.

Italia Under 21 eliminata dagli Europei di categoria: gli Azzurrini sconfitti ai supplementari dalla Germania per 3-2 al termine di un folle match che ha visto la formazione di Nunziata terminare in nove uomini e trovare comunque il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Italia U21 sfiora l'impresa ma esce dagli Europei: 3-2 per la Germania al 117’. Gli azzurrini chiudono in 9 tra le polemiche - Un’emozionante sfida tra Italia U21 e Germania si conclude con un combattuto 3-2 ai supplementari, lasciando gli azzurrini tra polemiche e rimpianti.

Bis di medaglie in Germania! Agli Europei di ginnastica artistica di Lipsia, Manila Esposito centra l’argento al corpo libero, Sofia Tonelli il bronzo alla trave! Scopri tutto qui https://bit.ly/4kEHzgV Federazione Ginnastica d'Italia Vai su Facebook

Italia a segno in Germania! Agli Europei di ginnastica artistica di Lipsia, la squadra maschile si conferma medaglia di bronzo nel concorso generale! Approfondisci qui https://bit.ly/3ZDuKLL @Federginnastica Vai su X

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2. Tedeschi in semifinale contro la Francia - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale; FINALE Germania-Italia U21 3-2: Rohl di destro al 117' beffa gli Azzurrini in 9, siamo fuori; Europei Under 21, Italia eliminata dalla Germania 2-3 ai supplementari: ridotta in 9, espulsi Gnonto e Zanotti. In gol Koleosho e Ambrosino.

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Come scrive sport.virgilio.it

