Liste d' attesa in Umbria 87.557 prestazioni ancora da recuperare

Le liste di attesa in Umbria segnano ancora numeri elevati, con 87.557 prestazioni ancora da recuperare. Dopo la prima riunione dell'Osservatorio regionale, emergono dati che evidenziano l'urgenza di intervenire per ridurre i tempi di attesa e migliorare l'efficienza del sistema sanitario locale. Da queste cifre, si delinea una sfida cruciale per garantire un'assistenza piĂą tempestiva ai cittadini e ristabilire la fiducia nel servizio sanitario regionale.

Le liste d'attesa in Umbria toccano quota 87.557. Il numero delle prestazioni sanitarie da recuperare dal giugno 2025 esce da Palazzo Donini dopo la prima riunione dell'Osservatorio regionale per i tempi d'attesa.  Liste d'attesa in Umbria, i numeri I dati, quindi, sono questi. "Da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Liste d'attesa, in Umbria 87.557 prestazioni ancora da recuperare

In questa notizia si parla di: attesa - liste - umbria - prestazioni

Umbria, liste d’attesa sanità : “Prenotazioni e prestazioni recuperate in aumento”. I dati forniti dalla Regione - In Umbria, i tempi di attesa per prenotazioni e prestazioni sanitarie stanno migliorando significativamente, come evidenziato dai dati regionali.

Liste d'attesa, in Umbria 87.557 prestazioni ancora da recuperare https://ift.tt/nkPLWhv https://ift.tt/MSpxrCX Vai su X

Osservatorio regionale sulla sanitĂ , tra liste d'attesa e migliore comunicazione Vai su Facebook

Liste d'attesa, la Regione Umbria 'schiera' i Nas e la Guardia di finanza; Umbria, liste d’attesa sanità : “Prenotazioni e prestazioni recuperate in aumento”. I dati forniti dalla Regione; Liste d'attesa, la Regione ricorrerà al Nas per i controlli su strutture pubbliche e private: il consiglio vota l'atto.

Sanità, spiragli di luce tra le ombre. Le liste d’attesa sono più lunghe. In 87mila “sperano“ in una risposta - Il governo non ha ancora stanziato i 7 milioni che lo scorso anno sono serviti a smaltire 36mila prestazioni. Riporta msn.com

Liste d'attesa, numeri in crescita: "Troppe prescrizioni inappropriate" - Si tratta di esami e visite arretrate, il cui numero è cresciuto sensibilmente rispetto alle 71mila di inizio anno. Secondo rainews.it