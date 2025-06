Liste civiche attente ai problemi di Candia

Un’assemblea molto partecipata, dove sono emerse proposte concrete e un forte senso di impegno civico per affrontare le sfide di Candia. Le liste civiche locali si sono riunite con entusiasmo, dimostrando di essere attente alle esigenze della comunità e pronte a lavorare per un futuro migliore. È fondamentale che questa energia si traduca in azioni efficaci, coinvolgendo tutti i cittadini in un percorso di crescita condivisa.

Si è svolto venerdì 20 giugno presso il circolo di Candia un incontro pubblico organizzato dalle liste civiche Ancona, dove erano presenti il presidente del consiglio regionale Dino Latini, e gli assessori del Comune di Ancona Orlanda Latini, Daniele Berardinelli, Angelo Eliantonio ed Antonella Andreoli, condotta dal responsabile comunale Guido Caruso e dal componente del coordinamento Luigino Bronzini. Un'assemblea molto partecipata, dove sono stati trattati argomenti che, per la loro importanza, hanno coinvolto i presenti nel dibattito. Al termine dell'assemblea in accordo con i partecipanti all'assemblea si sono dati appuntamento tra 3 mesi per la verifica dello stato di avanzamento delle richieste all'amministrazione.

