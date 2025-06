L' Iran risponde all' attacco Usa con una pioggia di missili su Israele

La tensione tra Iran e Israele raggiunge un nuovo picco: l'Iran ha risposto agli attacchi statunitensi con una pioggia di missili, segnando un'escalation grave nella regione. La televisione di Stato iraniana conferma il lancio di trenta missili contro Israele, mentre le sirene d'allarme suonano in diverse zone dello stato ebraico. La stabilità del Medio Oriente è ora più fragile che mai, ponendo dubbi sul futuro delle relazioni internazionali e della sicurezza regionale.

L'Iran ha lanciato trenta missili contro Israele in risposta agli attacchi aerei condotti dagli Stati Uniti nella notte contro siti nucleari iraniani. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana citando fonti ufficiali. In particolare l'esercito israeliano ha segnalato due ondate di lanci missilistici. “Poco fa, le sirene hanno suonato in diverse zone di Israele a seguito dell'identificazione di missili lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele”, ha dichiarato l'IDF. “In questo momento, l'Aeronautica militare israeliana sta operando per intercettare e colpire dove necessario per eliminare la minaccia”. 🔗 Leggi su Iltempo.it