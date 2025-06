L’Iran può decidere così prezzo del petrolio alle stelle! Cosa rischia adesso l’Italia

Stretto di Hormuz, cuore strategico del commercio globale, potrebbe diventare il campo di battaglia tra nazioni in guerra economica. Le recenti minacce dell’Iran di chiudere questa via vitale, in risposta alle tensioni con Stati Uniti e Israele, rischiano di scatenare un aumento del prezzo del petrolio alle stelle, con ripercussioni potenzialmente devastanti sull’economia italiana. Ma quali sono i reali rischi per il nostro Paese e come possiamo prepararci a questa possibile crisi?

Le recenti dichiarazioni del Consigliere del Leader Supremo dell'Iran, che paventano la chiusura dello Stretto di Hormuz come "una delle possibili opzioni" in risposta all'escalation delle tensioni con gli Stati Uniti e Israele, hanno gettato un'ombra minacciosa sui mercati globali e sul futuro dell'economia mondiale. Questo cruciale snodo marittimo, attraverso il quale transita un impressionante 30% del petrolio mondiale, si configura come il ventre molle del commercio internazionale, e la sua potenziale interruzione innescherebbe una catena di reazioni a cascata con conseguenze devastanti per l'Europa, l'Italia e l'intero sistema economico globale.

