L’Iran ora minaccia gli Usa | Missili contro la flotta chiudiamo Hormuz

Tensione alle stelle tra Iran e Stati Uniti: con minacce di missili e la chiusura dello Stretto di Hormuz, il rischio di escalation si fa sempre più concreto. Nonostante l’assenza di contaminazione nei siti nucleari, il fragile equilibrio geopolitico rischia di essere sconvolto da un conflitto che potrebbe avere ripercussioni globali. La comunità internazionale osserva con apprensione, consapevole che ogni mossa potrebbe scatenare una crisi senza precedenti.

Nessuna contaminazione nei siti nucleari, ma lo scontro tra Iran e Stati Uniti potrebbe aggravarsi drammaticamente. Le autorità iraniane hanno riferito che, dopo gli attacchi condotti dagli Stati Uniti contro tre impianti nucleari, non sono stati rilevati segni di contaminazione radioattiva. “Non c’è rischio per le popolazioni che vivono attorno ai siti colpiti”, ha dichiarato il Centro per la sicurezza nucleare, struttura operativa dell’Organizzazione per l’energia atomica di Teheran. Ma mentre le rassicurazioni tecniche cercano di calmare gli animi interni, sul piano internazionale la situazione appare esplosiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: iran - minaccia - missili - flotta

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra. La minaccia all'Iran: «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici» | Nella notte altri raid su siti nucleari. Netanyahu: iraniani, ribellatevi - In una notte di tensione crescente, Israele lancia un attacco su Teheran, sferrando una pioggia di missili contro i siti chiave dell’Iran.

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra. La minaccia all'Iran: «Se colpite i civili, nel mirino i leader politici» | Nella notte raid nel quartiere in cui vive Khamenei e l'Iran risponde - In una notte di tensione crescente, Israele ha lanciato un attacco su Teheran, colpendo strategici quartieri e facendo scattare sirene d’allerta in tutta la capitale iraniana.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, "da un destino simile a quello di Saddam Hussein", l'ex presidente dell'Iraq. "Metto in guardia il dittatore iraniano dal continuare a commettere crimini di guerr Vai su Facebook

L’Iran ora minaccia gli Usa: “Missili contro la flotta, chiudiamo Hormuz”; Israele-Iran, guerra di missili e minacce; Tel Aviv, esplosione in residenza ambasciatore norvegese. Casa Bianca: Iran può produrre atomica in 2 settimane.

L’Iran ora minaccia gli Usa: “Missili contro la flotta, chiudiamo Hormuz” - Tensione altissima tra Iran e Usa: dopo gli attacchi, Teheran minaccia missili e blocco di Hormuz. Secondo ilfaroonline.it

Minacce al capo dell’Aiea. L’Idf colpisce il sito di Isfahan e la flotta militare di Hormuz - Ieri due omicidi eccellenti: Saeed Izadi coordinava le azioni di Hamas, Abu Ali Khalil era la guardia del corpo di Hassan Nasrallah ... Si legge su repubblica.it