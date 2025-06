L’Iran nucleare l’eredità di Netanyahu e i nuovi equilibri in Medioriente | cosa cambia con gli attacchi Usa – analisi

L’attacco americano in Iran ha riscritto gli equilibri mediorientali, portando l’ombra di una potenziale potenza nucleare nel prossimo decennio. Secondo esperti come Trita Parsi, non c’erano prove concrete di un arsenale iraniano, ma le recenti azioni hanno aperto scenari nuovi e incerti. Come cambieranno le dinamiche regionali e globali? La risposta potrebbe ridefinire gli alleanze e i rischi per il futuro.

L'attacco americano di questa notte trasformerà l'Iran in una potenza nucleare nell'arco dei prossimi cinque- dieci anni. Non c'era assolutamente nessuna prova, commenta ad al Jazeera Trita Parsi, politologo iraniano, vicepresidente esecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft, "che l'Iran avesse un arsenale nucleare". Ora le carte in tavola si sono mischiate. " Due potenze atomiche – dice il politologo – hanno attaccato uno stato privo dell' arma nucleare " ma che aveva progetti di uso dell'energia atomica in campo civile. Questo evento non farà altro che spingere Teheran a scegliere di sviluppare un arsenale e di creare un sistema produttivo per la proliferazione nucleare.

