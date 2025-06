L' Iran minimizza l' attacco Usa a Fordow | Impianto solo parzialmente danneggiato

L'Iran minimizza l'impatto dell'attacco statunitense all'impianto di Fordow, dichiarando che i danni sono stati solo parziali e che la vita nella zona prosegue senza interruzioni. Nonostante le accuse di Washington, le autorità locali assicurano che la situazione è sotto controllo e che non ci sono segni di distruzione significativa. Ma cosa potrebbe davvero nascondersi dietro questa versione ufficiale?

L'impianto nucleare iraniano di Fordow è stato solo parzialmente danneggiato dall'attacco statunitense e la situazione nell'area circostante è normale, riporta l'agenzia iraniana Tasnim, citando le autorità locali. "La situazione nella zona circostante è normale, la vita continua come al solito, non c'è nemmeno fumo o segni di incendio. I funzionari provinciali smentiscono le dichiarazioni di Trump sulla distruzione della struttura di Fordow e segnalano solo danni parziali", si legge nel comunicato.   È emerso poi che gli Usa hanno informato Teheran degli attacchi. Parlando a condizione di anonimato, una fonte politica iraniana di alto rango ha confermato che l'amministrazione Trump il 21 giugno ha comunicato di non voler raggiungere uno scontro totale e di voler colpire solo i siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz. 🔗 Leggi su Iltempo.it