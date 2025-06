L’Iran l’atomica e lo spettro di Saddam Può già produrre un’arma ‘sporca’

Il passato ci insegna quanto le minacce nucleari, chimiche e biologiche possano essere devastanti se cadono nelle mani sbagliate. La storia di Saddam Hussein, con le sue armi “sporca”, ci ricorda l’importanza di vigilare e prevenire ogni forma di proliferazione. Oggi più che mai, il rischio di armi di distruzione di massa rimane una sfida globale da affrontare con fermezza e responsabilità, affinché tragedie come quelle del passato non si ripetano.

Roma, 22 giugno 2025 – Saddam Hussein possiede armi chimiche e non si fa scrupoli a usarle”. Con queste parole, pronunciate il 5 febbraio 2003 davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dall’allora segretario di Stato americano, Colin Powel l, cominciò di fatto l’ invasione americana dell’Iraq. Una decisione che lo stesso Powell anni dopo bollò come un “terribile errore” e che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. Nei due decenni successivi, la questione delle armi di distruzione di massa non è mai uscita dal dibattito internazionale. Proprio Benjamin Netanyahu aveva a più riprese sostenuto che l’ Iran sarebbe arrivato all’ atomica in un tempo relativamente breve, e proprio per questa ragione il 13 giugno scorso ha deciso di attaccare la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Iran, l’atomica e lo spettro di Saddam. “Può già produrre un’arma ‘sporca’”

"La questione non è se il regime iracheno debba essere eliminato, ma quando; la questione non è se si desidera vedere un cambio di regime in Iran, ma come ottenerlo. Se eliminate Saddam, il r

