L' Iran dopo l' attacco non cede | Danneggiamenti ma l' industria nucleare si svilupperà ancora

Nonostante gli attacchi e i danni subiti, l’Iran ribadisce con fermezza che il suo settore nucleare continuerà a svilupparsi, radicato saldamente nel cuore del Paese. La resilienza e la determinazione di Teheran sono chiare: nulla potrà fermare il progresso di un'industria considerata strategica e vitale. Il futuro dell’energia iraniana si costruirà anche di fronte alle avversità, perché per l’Iran, l’autonomia nucleare è un diritto inalienabile.

« L'industria nucleare è profondamente radicata nel nostro Paese e le sue radici non possono essere distrutte ». Lo ha detto alla tv di Stato il portavoce dell'agenzia statale iraniana per l'energia atomica, Behrouz Kamalvandi, aggiungendo che il suo sviluppo non si fermerà. «Ci sono danni inflitti ai siti, ma non è la prima volta che la nostra industria nucleare viene danneggiata e la nasconderemo.