L’Iran adesso può farlo | decisione catastrofica e conseguenze gravissime

L’Iran, con decisioni potenzialmente catastrofiche, rischia di scatenare conseguenze gravissime a livello globale. Le recenti dichiarazioni di un alto funzionario iraniano sulla possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, via cruciale per il 30% del petrolio mondiale, hanno acceso allarmi tra gli operatori dei mercati internazionali. Una scelta del genere potrebbe compromettere l’equilibrio energetico e destabilizzare l’economia globale, con ripercussioni che si farebbero sentire ovunque.

Le recenti affermazioni di un alto funzionario iraniano, che ha menzionato la chiusura dello Stretto di Hormuz come una delle possibili risposte alle crescenti tensioni con Stati Uniti e Israele, hanno sollevato preoccupazioni significative sui mercati internazionali. Questo stretto è un passaggio marittimo vitale attraverso il quale transita circa il 30% del petrolio mondiale. Un’eventuale chiusura potrebbe avere un impatto devastante sul commercio globale, innescando una serie di reazioni che potrebbero compromettere l’economia mondiale, inclusa quella italiana. Tensioni Crescenti e Mercati in Allerta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

