L’ira di Tardozzi contro i tifosi che fischiano Marquez | State zitti è rosso E si libera il coro Pecco Pecco!

Il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha risposto ai tifosi che fischiavano lo spagnolo Marc Marquez al termine della Sprint vinta dall'iberico al Mugello, sede del GP D'Italia, nona tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Troppo forte la rivalità del passato tra Valentino Rossi e Marc Marquez, esplosa definitivamente nel 2015, con il contatto in Malesia: ai tifosi italiani non piace lo spagnolo, anche se corre con una moto italiana. Ed i fischi, probabilmente non mancheranno neppure oggi. Tardozzi ha provato a zittire le tribune, facendo capire che Marquez corre per la Ducati, che è una moto italiana, ma i tifosi presenti sugli spalti hanno risposto inneggiando a Francesco Bagnaia, comunque sul podio ieri nella Sprint.