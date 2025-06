L’iperpenalismo è una rischiosa scorciatoia

L'episodio del blocco della tangenziale di Bologna, promosso dalle tute blu di Cgil, Cisl e Uil, mette in luce i rischi insiti nel populismo giustizialista. Questo approccio, spesso percepito come scorciatoia per risolvere problemi complessi, può minare la credibilità delle istituzioni e compromettere il delicato equilibrio tra politica e giustizia. È fondamentale riflettere su come evitare derive rischiose e preservare un sistema equo e sostenibile per tutti.

Il caso del blocco della tangenziale di Bologna da parte delle tute blu di Cgil, Cisl e Uil offre l'occasione per riflettere sui rischi della scorciatoia del populismo giustizialista più che securitario applicato a fenomeni sociali e sul paradosso, innanzitutto culturale, di un governo e di una maggioranza che vorrebbero meritoriamente rimettere in equilibrio i rapporti tra politica e giustizia e che, invece, nei fatti finiscono per ampliare a dismisura il potere dei pubblici ministeri e la sfera del penale. Sotto il primo profilo, il punto critico non è la svolta autoritaria del decreto sicurezza perché la nostra Repubblica ha tutti i presidi necessari e appropriati (dal Capo dello Stato alla Consulta), per segnalare e eliminare pericoli di norme anti-costituzionali o illiberali.

