Lipedema diagnosi e approcci integrati | Fiera Roma ospita il congresso globale per gli specialisti

Il Lipedema rappresenta una sfida per la medicina moderna: una patologia spesso sottovalutata e difficile da diagnosticare, che colpisce principalmente le donne con dolore e accumuli di tessuto adiposo. A Roma, presso la Fiera, il congresso globale riunisce gli specialisti per condividere le ultime scoperte e promuovere approcci integrati. Un passo fondamentale verso una diagnosi precoce e un trattamento efficace per migliorare la qualitĂ di vita delle pazienti.

Il lipedema è una patologia ancora poco conosciuta e sottodiagnosticata. Si tratta di una condizione cronica che colpisce, principalmente, le donne, e si manifesta con un accumulo anomalo e doloroso di tessuto adiposo, principalmente localizzato a livello di gambe, glutei e braccia. Le. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lipedema, diagnosi e approcci integrati: Fiera Roma ospita il congresso globale per gli specialisti

