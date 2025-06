L' INTERVISTA - Il ' nuovo' Pd di Zerbini | Basta programmi preconfezionati Serve credibilità

Giada Zerbini, fresca di elezione come nuova segretaria del Pd, si presenta con una determinazione incrollabile e senza concedersi a festeggiamenti. La sua priorità è ricostruire credibilità e fiducia, evitando programmi preconfezionati e puntando su un approccio autentico e trasparente. In un momento cruciale per il partito, Zerbini si prepara a guidarlo verso un nuovo inizio, perché solo così potrà realmente fare la differenza.

È fresca di elezione, ma non perde neanche un minuto in festeggiamenti che possano rallentare il lavoro che la aspetta. Giada Zerbini, eletta nuova segretaria del Pd da neanche ventiquattr'ore, è più determinata che mai a riprendere le redini del partito dopo l'impasse iniziata dal giugno dello.

