L’Inter vede gli ottavi! Col River Plate bastano due risultati su tre | le combinazioni

A complicare il quadro c'è l'incertezza di un match decisivo, ma l'Inter ha tutte le carte in regola per conquistare la qualificazione. Con una strategia solida e il sostegno dei propri tifosi, i nerazzurri sono pronti a sfruttare al massimo le combinazioni possibili: bastano due risultati su tre per volare agli ottavi. La grande occasione è alla portata, ora non resta che mettere in pratica il piano vincente.

L'Inter si avvicina con fiducia all'ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Dopo la preziosissima vittoria per 1-0 contro l'Urawa Red Diamonds, i nerazzurri si presenteranno al match decisivo contro il River Plate forti di una classifica favorevole: entrambe le squadre sono a quota 4 punti, ma la squadra di Chivu potrà contare su due risultati su tre per strappare il pass per gli ottavi di finale. GRANDE OCCASIONE – A complicare il quadro per i sudamericani è stato il deludente 0-0 contro il Monterrey. Un pareggio che ha frenato il River Plate, i quali avrebbero potuto affrontare l'Inter con già in tasca la qualificazione.

