L’Inter riscatta Stankovic e valuta Pio Esposito | entrambi rimangono in prima squadra? – CdS

Nel mosaico del mercato nerazzurro, un capitolo importante riguarda anche i giovani cresciuti nel vivaio. In particolare, l'attenzione è puntata su Pio Esposito e Aleksandar Stankovic, entrambi classe 2005 e reduci da una stagione che ha acceso i riflettori sul loro talento. Per entrambi il futuro resta da definire, tra ipotesi di prestito e la possibilità concreta di restare in rosa. RITORNO – Aleksandar Stankovic è appena rientrato dal prestito al Lucerna, grazie al controriscatto esercitato dall' Inter. In Svizzera, il figlio di Dejan ha vissuto un campionato da protagonista assoluto: miglior giocatore della squadra e inserito nella formazione ideale del campionato.